Vier Eisbären im Olympiakader des DEB Bundestrainer Toni Söderholm hat seinen finalen Kader für die Olympischen Spiele bekanntgegeben. Unter den 25 Nominierten sind mit Goalie Mathias Niederberger, Jonas Müller, Marcel Noebels und Leonard Pföderl vier Eisbären. Überraschend nicht dabei ist Verteidiger Kai Wissmann.



In Peking trifft die deutsche Mannschaft in der Gruppe auf Kanada (10. Februar), Gastgeber China (12. Februar) und die USA (13. Februar). „Seitdem wir wussten, dass wir in Peking dabei sein werden, habe ich mir einen Kader für das Turnier vorgestellt, der sich über Zusammenhalt und Identität definiert und auch so funktioniert. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir als Mannschaft gemeinsam so viele Erfahrungen gesammelt haben, wie wir benötigen und gleichzeitig auch die entsprechenden Typen in der Kabine haben. Das ist ein guter Ausgangspunkt für unsere Reise bei den Olympischen Spielen in Peking“, sagt Bundestrainer Söderholm.

Das ist der Kader in der Übersicht: