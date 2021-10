Eisbärinnen: Doppelheimspiel-WE vor der Olympia-Quali



Von Daniel Goldstein

Direkt vor der Ligapause für die Vorbereitung auf das Olympiaqualifikationsturnier des Fraueneishockey-Nationalteams in Füssen (11.-14.2021) empfangen die Eisbärinnen an diesem Wochenende (Samstag, 19 Uhr/Sonntag, 13 Uhr) im Wellblechpalast in Hohenschönhausen das Team vom EC Bergkamener Bären.





Die Gäste liegen derzeit auf dem siebten und damit letzten Platz in der Deutschen Frauen-Eishockey Liga (DFEL), konnten allerdings am vergangenen Wochenende ihren ersten Punkt gegen die Kölnerinnen holen. Die Eisbären Juniors wollen den Schwung des ersten Heimsiegs am vergangenen Samstag gegen den ECDC Memmingen (4:3 n.P.) mit in diese Partien nehmen. Auf dem fünften Rang liegend, ist punkten Pflicht, um den Anschluss an die Playoff-Plätze nicht zu verlieren.

Im Team von Cheftrainer Daniel Bartell und Co-Trainerin Kathrin Fring gab es am Sonntag letzter Woche im zweiten Match gegen Memmingen (1:2) zwei Premieren. Die US-Amerikanerin Ava Reynolds erzielte ihren ersten Treffer und ihre Landsfrau Amelia Murray hütete erstmals den Kasten der Berlinerinnen. An diesem Wochenende hofft das Team auch auf den Einsatz von Nationalspielerin Fine Raschke. Sie fehlte zuletzt wegen Verpflichtungen bei ihrem Stammverein in Wolfsburg.