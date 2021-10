Eisbären Juniors klettern auf Rang vier

Das Frauenteam der Eisbären Juniors sammelte am vergangenen Wochenende die ersten Punkte in der noch jungen Saison der Deutschen Frauen-Eishockey Liga (DFEL) ein. Durch zwei 3:2-Erfolge beim KEC "Die Haie" e.V. kletterte das Team von Cheftrainer Daniel Bartell auf Rang vier in der Tabelle der 1. Bundesliga.

Während die Eisbärinnen in der vergangenen Saison die Spiele in der Domstadt noch sehr hoch und mit mindestens drei Toren Differenz gewannen, taten sie sich dieses Mal in der kleinen Kölnarena wesentlich schwerer. Das lag einerseits sicherlich an Ex-Eisbären-Torhüterin Caro Walz, die im Tor der Kölnerinnen mit einer Portion Extra-Motivation zu Werke ging. Andererseits scheint aber das Haie-Team in seiner zweiten Spielzeit in der ersten Liga auch wesentlich stärker. Zudem läuft bei den Juniors-Frauen auch noch nicht alles rund.

Immerhin, zwei Überzahl-Tore machten am Ende den Unterschied und zeigen, dass wenigstens das Powerplay der Berlinerinnen langsam auf Touren kommt. Ebenfalls wieder stark: Torhüterin Lilly Günther mit zwei soliden Partien.

Spielerin des Wochenendes war Nationalstürmerin Annabella Sterzik. Die 17-Jährige erzielte zwei der sechs Treffer selbst. Darunter war das Siegtor am Samstag. Den entscheidenden Torschuss von Pauline Gruchot am Sonntag bereitete sie vor.

"Na klar freuen wir uns über unsere ersten sechs Punkte dieser Saison", sagte die Abiturientin am SLZB nach der Partie. "Trotz der Siege haben wir aber auch unsere Schwächen aufgezeigt bekommen. Dennoch konnten wir auch schon den ein oder anderen Spielzug aus dem Training gut umsetzen."

Am kommenden Wochenende gehen die Eisbärinnen wieder auf Reisen. Am Samstag und Sonntag treffen sie in Ingolstadt auf die Hauptrundenmeisterinnen von 2020/21. (Daniel Goldstein)