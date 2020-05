Hertha kämpft ums Image und plant den Re-Start



Der Rasen gleißend grün, der Himmel blendend blau, ein paar Kicker auf dem Feld und zigtausend Fans auf den Rängen des prall gefüllten Olympiastadions - ein schönes Bild, aber eben eines, das auch erst mal nur ein Bild bleibt. Es hängt an der Wand hinter Michael Preetz, dem Geschäftsführer von Hertha BSC, der am Donnerstagnachmittag in einer Medienrunde via Skype Auskunft über den aktuellen Stand beim Berliner Fußball-Bundesligisten gab.

Immerhin, Kicker auf dem Rasen des Olympiastadions wird es bald wieder zu sehen geben, dann aber ohne Publikum. Nach dem grünen Licht von Bund und Ländern hat die DFL am Donnerstag beschlossen, dass es bereits am Samstag in der nächsten Woche mit Geisterspielen in der Bundesliga weitergehen soll.

"Sehr, sehr glücklich" sei er darüber, sagt Preetz. Mit dem neuen Trainer Bruno Labbadia muss sein Team dann zur TSG Hoffenheim. Die Vorbereitungen laufen bereits: Die letzten Details für die einwöchige Quarantäne im Hotel werden gerade festgezurrt, das Team soll dann nur noch zwischen Hotel und Trainingsgelände pendeln, und am Schenckendorffplatz dann nach Möglichkeit ab Freitag auch wieder in voller Mannschaftsstärke trainieren - die Erlaubnis des Senats steht jedoch noch aus.