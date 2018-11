+++ Kettemer unterschreibt Vertrag bis 2020 +++ Dienstagabend gegen Straubing +++ 4:2 in Ingolstadt +++ 3:2 nach Penaltyschießen gegen Düsseldorf +++ Ende des Fanbogens in Sicht: Wo sollen die Fans hin? +++ Die Eisbären verlieren in Augsburg +++

3 : 0 Eisbären Berlin 11 Jonas Müller

12 Brendan Ranford

23 Brendan Ranford Straubing Tigers 27.11.2018, 19.30 Uhr, Mercedes-Benz-Arena | Kein Beitrag vorhanden Jörg Leopold Strafzeit Berlin MacQueen mit einem Stockschlag in der gegnerischen Zone - überflüssig. | Jörg Leopold Straubing müht sich Und ist eigentlich keine drei Tore schlechter, aber das Schussglück ist bisher nicht mit den Gästen. | Jörg Leopold Eisbären komplett Und gleich mit einer Breakchance, aber das wäre vielleicht des Guten etwas zu viel gewesen. | Jörg Leopold Strafzeit Eisbären Rankel muss wegen Behinderung auf die Bank. | Jörg Leopold Noebels liegt auf dem Eis Heftiger Zusammenprall mit Laganiere und das hat Noebels gemerkt. Eine Strafe gibt es nicht, zum Glück steht der Berliner Stürmer schnell wieder und wird hoffentlich weitermachen können. | Jörg Leopold 3:0 Eisbären Eben fast der Anschluss und im Gegenzug dann das 3:0. Und wieder ist Ranford zur Stelle, diesmal aus dem Gewühl heraus. | Jörg Leopold Bild: Paul Wegener | Jörg Leopold Pfosten! Seigo kommt frei zum Schuss und trifft den linken Pfosten. Da wäre Poulin machtlos gewesen - Glück für die Eisbären. | Jörg Leopold Zweites Drittel Läuft! | Jörg Leopold Eisbären Berlin - Straubing Tigers 2:0 | 1/3 | Tore: Jonas Müller (11.) & Brendan Ranford (12.) #EBBvsSTR — Eisbären Berlin on Twitter (@eisbaeren_b) https://twitter.com/Eisbaeren_B/status/1067493781912633349 | Jörg Leopold Wir spielen konzentriert, die zwei Tore haben uns gut getan und hinten haben wir nicht so viel zugelassen. Jens Baxmann im Arena-Interview nach dem ersten Drittel | Jörg Leopold 1. Drittelpause Straubing mit einer schwachen Minute und die nutzen die Eisbären zu zwei Toren. | Jörg Leopold Es bleibt beim 2:0 Straubing mittlerweile wieder komplett, die Eisbären nicht mit dem besten Powerplay eben. | Jörg Leopold Powerplay Berlin Laganiere sitzt bei den Tigers, die Eisbären mit der Chance zur frühen - ja, nennen wir es einfach jetzt schon mal so - Vorentscheidung. | Jörg Leopold Höchster Saisonsieg War bisher ein 5:2 gegen Bremerhaven, aber selbst in dem Spiel lief damals ja nicht alles rund. Mal gucken, ob das heute mal von Anfang bis Ende eine überzeugende Leistung wird. | Jörg Leopold 2:0 Eisbären Und die Berliner legen gleich nach. Ranford macht das 2:0 nach toller Vorarbeit von Smith. Da muss er dann nur noch den Schläger hinhalten. Straubing nimmt danach gleich mal die Auszeit. | Jörg Leopold 1:0 Eisbären Müller zieht von halbrechts in die Mitte des Angriffsdrittels und dann ab. Noch leicht abgefälscht schlägt der Puck rechts unten ein. | Jörg Leopold | Jörg Leopold Powerbreak Munteres Spiel zu Beginn, in dem die Gäste sogar einen Tick gefährlicher sind. | Jörg Leopold Kettemer Schon mit einem guten Schuss, aber leider auch einem heftigen Fehlpass. Beides brachte auf der Anzeigetafel aber nichts ein. | Weitere Beiträge