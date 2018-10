+++ Hessler gelingt erstes DEL-Tor +++ Marcel Noebels wieder gesund und in Bremerhaven dabei +++ Trainerwechsel in Wolfsburg +++ Keine Punkte am Sonntag in Köln +++ Eisbären besiegen Grizzlys nach Penaltyschießen +++ Das Syndesmoseband: MacQueen fällt lange aus +++ Auch Olver muss gegen Wolfsburg passen +++ CHL: Abschied aus Europa +++

57 Florian Kettemer 4647 Zuschauer, Eisarena Bremerhaven | Kein Beitrag vorhanden Jörg Leopold Das macht ein gutes Team aus: Gut spielen und gewinnen und auch mal schlecht spielen und gewinnen. Ich bin sehr erleichtert, die drei Punkte sind sehr wichtig für uns. Florian Kettemer bei Telekom Sport | Jörg Leopold Schluss! Die Eisbären siegen 3:2! | Jörg Leopold 36,8 Sekunden noch Hochspannung jetzt und Bremerhaven nimmt noch mal die Auszeit. | Jörg Leopold Pinguins komplett Und Pöpperle ist schon aus seinem Tor heraus. | Jörg Leopold Dicke Chance Smith Pöpperle lässt prallen, Smith kommt frei zum Abstauber, verzieht aber. | Jörg Leopold Strafzeit Pinguins Verlic muss zwei Minuten vom Eis und da nur noch 2:58 zu spielen sind, spricht jetzt viel für drei Auswärtspunkte. | Jörg Leopold 3:2 Eisbären Cundari mit einem grenzwertigen Einsatz vor dem gegnerischen Tor, aber das Spiel läuft weiter. In der Folge kommt Kettemer an die Scheibe, zieht zum Tor und dann nach innen. Pöpperle ist verladen und die Eisbären führen tatsächlich wieder. | Jörg Leopold Eisbären unter Druck Plötzlich sind die Pinguins wieder da und die Eisbären hängen wieder so ein bisschen in den Seilen. | Jörg Leopold Fünf Minuten Die Eisbären lassen Gegner zurück in dieses Spiel, weil sie dann doch wieder eine Strafe zu viel nehmen. Auch wenn das Tor letztlich nicht in Bremerhavener Überzahl fiel. | Jörg Leopold Der Ausgleich Die Eisbären sind gerade wieder komplett, da schießt Friesen die Scheibe von halblinks oben rechts unter die Latte. | Jörg Leopold Dann aber doch: Strafzeit Eisbären Cundari muss zwei Minuten abbrummen. Hoher Stock. | Jörg Leopold Breakchance Smith Der Eisbären-Stürmer läuft allein auf Pöpperle zu, kommt aber nicht am Pinguins-Goalie vorbei. Das wäre es wahrscheinlich schon gewesen in Sachen Auswärtssieg. | Jörg Leopold Noch zehn Minuten Bremerhaven knabbert weiter am Rückstand, die Eisbären stehen hinten aber auch ziemlich gut - und bleiben in diesem letzten Drittel endlich auch der Strafbank fern. | Jörg Leopold 4647 Zuschauer Rund 300 Berliner sind mitgereist und derzeit richtig guter Dinge. | Jörg Leopold Powerbreak Poulin mal wieder im Blickpunkt. Was der Berliner Torwart heute zeigt, ist einmal mehr absolute Klasse. | Jörg Leopold Eisbären haben das Spiel im Griff So wirkt es jedenfalls im Moment. Bremerhaven steht so ein kleines bisschen unter Schock. | Jörg Leopold Eigentlich unfassbar Die Eisbären schießen ganze fünfmal auf das gegnerische Tor in 41 Minuten und führen hier trotzdem, weil sie gnadenlos effizient sind und der Gegner eben nicht. | Jörg Leopold Tatsächlich: 2:1 für Berlin DuPont mit einem abgefälschten Schuss Richtung Tor. Irgendwie hält Sheppard rechts am Pfosten den Schläger hin und schon ist die Scheibe drin. | Jörg Leopold Letztes Drittel 4:27-Schüsse aus Berliner Sicht, da klingt das 1:1 doch prächtig. Aber klar ist wohl: Es muss schon ein bisschen mehr werden im Schlussabschnitt. Und der hat gerade eben begonnen. | Jörg Leopold Ohne Kevin Poulin wäre das Spiel wahrscheinlich schon vorbei. Stephane Richer bei Telekom Sport | Weitere Beiträge