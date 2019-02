+++ Jahnke erzielt beim 3:7 in Straubing sein erstes DEL-Tor - diesmal wirklich +++ Pitsch, platsch, Pinguin(e) - 6:3-Heimerfolg +++ Ortega landet in Berlin +++ Colin Smith ist jetzt Deutscher +++ RB München verliert CHL-Finale +++ Fanbogen: Deutsche Bahn und BSR wollen helfen +++ Hördler nur noch Eisbär +++ Was macht eigentlich Clement Jodoin +++ Constantin Braun gibt Comeback bei den Eisbären +++

54 Marcel Noebels (1:1, 0:1, 1:1) 4620 Zuschauer | Kein Beitrag vorhanden Jörg Leopold Das sagt Stéphane Richer Das kann man sicherlich so stehen lassen. Stéphane Richer: Wir haben in den ersten 40 Minuten richtig gut gespielt. Am Ende hat Kevin Poulin das Spiel für uns gewonnen. Beide Teams haben in diesem Spiel gut gekämpft. Man hat gesehen, dass es um viel ging. #ebb #INGvsEBB — Eisbären Berlin on Twitter (@eisbaeren_b) https://twitter.com/Eisbaeren_B/status/1099054933658214401 | Jörg Leopold Der Spieltag im Überblick Die Eisbären brauchen jetzt nur noch einen Punkt aus drei Spielen holen. Schaffen sie das nicht, muss Krefeld aber auch erst einmal drei Dreier landen. Die Pre-Play-offs sollten also sicher sein - im Moment sieh es dabei sogar nach Lieblingsgegner Bremerhaven aus. Am Sonntag um 16.30 Uhr in Iserlohn dürfte es aber noch mal richtig interessant werden, die Roosters sind derzeit ziemlich gut drauf. Sie können aber maximal noch Nürnberg einholen und die Ice Tigers spielen Sonntag schon um 14 Uhr gegen Mannheim. Vielleicht steht das Verpassen der Play-offs für Iserlohn damit schon vor Spielbeginn fest - das wären sicherlich nicht die schlechtesten Voraussetzungen aus Sicht der Eisbären.

Schwenninger Wild Wings - Grizzlys Wolfsburg 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Adler Mannheim - EHC Red Bull München 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

ERC Ingolstadt - Eisbären Berlin 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Pinguins Bremerhaven - Krefeld Pinguine 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Augsburger Panther - Kölner Haie 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Straubing Tigers - Iserlohn Roosters 4:5 (0:2, 1:2, 3:1)

Nürnberg Ice Tigers - Düsseldorfer EG 3:2 (0:1, 0:1, 3:0)



1. Adler Mannheim 49 35 14 +71 182:111 109

2. EHC Red Bull München 49 35 14 +62 169:107 106

3. Düsseldorfer EG 49 27 22 +19 147:128 82

4. Augsburger Panther 49 27 22 +13 140:127 82

5. Kölner Haie 49 27 22 +7 136:129 82

6. ERC Ingolstadt 49 28 21 +4 148:144 80

7. Straubing Tigers 49 25 24 +8 149:141 75

8. Pinguins Bremerhaven 49 25 24 +7 161:154 75

9. Eisbären Berlin 49 23 26 -24 134:158 65

10. Nürnberg Ice Tigers 49 21 28 -6 151:157 63

11. Krefeld Pinguine 49 21 28 -30 134:164 56

12. Iserlohn Roosters 49 17 32 -22 155:177 55

13. Grizzlys Wolfsburg 49 15 34 -52 121:173 54

14. Schwenninger Wild Wings 49 17 32 -57 102:159 45

| Jörg Leopold Am Ende des Tages haben wir verdient gewonnen. Vor den Pre-Play-offs in Ingolstadt zu gewinnen, ist gut. Marcel Noebels bei Magentasport | Jörg Leopold Wir haben zu viele Strafen genommen. Jetzt müssen wir abhaken, was hier heute passiert ist. Laurin Braun nach dem Spiel bei Magentasport | Jörg Leopold ERC Ingolstadt - Eisbären Berlin 2:3 | ENDE | Tore: Brendan Ranford (6.), Jamie MacQueen (40.) & Marcel Noebels (54.) #INGvsEBB — Eisbären Berlin on Twitter (@eisbaeren_b) https://twitter.com/Eisbaeren_B/status/1099050008727470081 | Jörg Leopold Schluss! Die Eisbären bringen das 3:2 über die Zeit. Gleich mehr! | Jörg Leopold Reimer geht vom Eis Sechs Feldspieler jetzt bei Ingolstadt. | Jörg Leopold Nürnberg gewinnt, Krefeld verliert Die Ice Tigers drehen das Spiel gegen Düsseldorf nach 0:2 noch und siegen 3:2. Krefeld verliert 2:5 in Bremerhaven. | Jörg Leopold Dauerdruck der Panther Die Eisbären schwimmen, hoffentlich bis ans rettende Ufer. | Jörg Leopold Vier Minuten noch Und Ingolstadt jetzt mit wütenden Angriffen. Poulin hat viel zu tun. | Jörg Leopold Turbulente Phase Und das ist jetzt auch wirklich ansehnlich, sechs Minuten noch. | Jörg Leopold 3:2 Eisbären! Die Berliner kontern erfolgreich. Backman zieht ab, Reimer lässt abprallen und den Rebound versenkt Noebels dann direkt im Netz. | Jörg Leopold Ingolstadt macht Druck Die Eisbären müssen jetzt dagegen halten, im Moment droht das Spiel zu kippen. | Jörg Leopold Was macht die Konkurrenz? Nürnberg hat aus dem 0:2 gegen Düsseldorf ein 2:2 gemacht, aber Krefeld liegt mittlerweile 2:4 in Bremerhaven zurück. | Jörg Leopold Ausgleich! Elsner mit gutem Einsatz an der blauen Linie, wo er den Puck noch im Drittel hält. Danach zieht er gleich ab und weil der Schuss abgefälscht wird, hat Poulin keine Chance. | Jörg Leopold Strafzeit Eisbären Sheppard lässt die Fans der Ingolstädter wieder verstärkt auf das 2:2 hoffen. Nächste Überzahl ERC. | Jörg Leopold Powerbreak Poulin musste zuletzt mehrfach eingreifen, aber so richtig dicke Chancen lassen die Berliner heute nicht zu. Defensiv stehen sie gut und leisten sich auch keine groben Schnitzer wie noch zuletzt am Dienstag in Straubing. | Jörg Leopold Beide Teams mal wieder komplett Rund sechs Minuten sind gespielt in dieser in jeder Hinsicht hart umkämpften Partie. | Jörg Leopold Aubry knallt in die Bande Weil er zuvor von Elsner gelegt wurde. Damit geht es mit Vier gegen Vier weiter und Aubry kann wohl gleich wieder mitspielen. | Jörg Leopold Überzahl Ingolstadt Jonas Müller mit einem Foul an Laurin Braun - Ingolstadt mal wieder mit einer Chance im Powerplay. | Weitere Beiträge