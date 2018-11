+++ Kettemer unterschreibt Vertrag bis 2020 +++ Nur 7610 Zuschauer sehen 4:0 gegen Straubing +++ 4:2 in Ingolstadt +++ 3:2 nach Penaltyschießen gegen Düsseldorf +++ Ende des Fanbogens in Sicht: Wo sollen die Fans hin? +++ Die Eisbären verlieren in Augsburg +++

Redaktionell Redaktionell Neueste zuerst Älteste zuerst Highlights Jörg Leopold 4 : 0 Eisbären Berlin 11 Jonas Müller

12 Brendan Ranford

23 Brendan Ranford

57 Jamie MacQueen Straubing Tigers 27.11.2018, 19.30 Uhr, Mercedes-Benz-Arena | Kein Beitrag vorhanden Jörg Leopold Gleich Stimmen Pressekonferenz und Mixed-Zone haben wir noch. | Jörg Leopold | Jörg Leopold Schluss! Es bleibt beim 4:0 Höchster Saisonsieg und Shutout für Kevin Poulin. | Jörg Leopold Fünf gegen Drei Fällt in der letzten Minute noch das 5:0? | Jörg Leopold Es geht weiter Die Eisbären im Powerplay, Vier gegen Drei. | Jörg Leopold Strafen satt Und das Spiel läuft immer noch nicht wieder. | Jörg Leopold Heard tickt aus Die Straubinger kurz nach dem Bully gleich mit mehreren Berlinern auf und teilt kräftig aus. Warum, ist nicht so ganz klar. Wir nennen es einfach mal Frust. | Jörg Leopold Bild: Paul Wegener | Jörg Leopold 4:0 Eisbären Cooles Powerplay der Berliner, MacQueen schließt es mit einem Schuss ins rechte Eck ab. | Jörg Leopold | Jörg Leopold Strafzeit Straubing Viereinhalb Minuten vor dem Ende sollte es das jetzt gewesen sein. | Jörg Leopold 7610 Zuschauer So wenig waren es bei einem DEL-Spiel in der MBA noch nie. | Jörg Leopold Poulin stark gegen Filin Die Eisbären-Torwart kämpft um seinen ersten Heim-Shutout. | Jörg Leopold Backman ist zurück Und jetzt sind es nur sieben Minuten | Jörg Leopold Strafzeit Eisbären Backman will ein bisschen Spannung ins Spiel bringen. Wir hoffen, dass ihm das nicht gelingt. Zwei Minuten sitzt er auf draußen. | Jörg Leopold Kein Risiko bei den Eisbären Erst einmal muss die Scheibe raus aus dem eigenen Drittel, alles andere ist beim Stand von 3:0 nicht mehr ganz so wichtig. | Jörg Leopold Powerbreak Und wir warten gespannt auf die Zuschauerzahl, aber die kommt noch nicht. | Jörg Leopold Straubing gibt nicht auf Die Gäste schießen immer wieder auf das Berliner Tor, aber Quantität ist nicht gleich Qualität. | Jörg Leopold Drittes Drittel Wird's noch mal spannend und schaukeln die Eisbären den Sieg locker nach Hause? | Jörg Leopold Eisbären Berlin - Straubing Tigers 3:0 | 2/3 | Tore: Jonas Müller (11.) & Brendan Ranford (12. & 23.) #EBBvsSTR — Eisbären Berlin on Twitter (@eisbaeren_b) https://twitter.com/Eisbaeren_B/status/1067506567485054982 | Weitere Beiträge