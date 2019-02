+++ Pitsch, platsch, Pinguin(e)? +++ Back to the 90s, bitte auch ergebnistechnisch +++ Hammer! 5:3 beim Tabellenletzten +++ Ortega landet in Berlin +++ Colin Smith ist jetzt Deutscher +++ RB München verliert CHL-Finale +++ Rankel-Comeback verschiebt sich +++ Das Lazarett lichtet sich +++ Fanbogen: Deutsche Bahn und BSR wollen helfen +++ Hördler nur noch Eisbär +++ Was macht eigentlich Clement Jodoin +++ Constantin Braun gibt Comeback bei den Eisbären +++

Redaktionell Redaktionell Neueste zuerst Älteste zuerst Highlights Jörg Leopold 6 : 3 Eisbären Berlin 14 Austin Ortega

32 Jamie MacQueen

47 Florian Kettemer

54 Jamie MacQuen

56 Marcel Noebels

60 Austin Ortega Krefeld Pinguine 10 Daniel Pietta

22 Travis Ewanyk

32 Daniel Pietta (1:1, 1:2) 17.2.2019, Mercedes-Benz-Arena, 14.200 Zuschauer (ausverkauft) | Kein Beitrag vorhanden Claus Vetter Oldschool... Eisbären Berlin - Krefeld Pinguine 6:3 | ENDE | Tore: Austin Ortega (14. & 60./EN), Jamie MacQueen (32./PP & 54./PP), Florian Kettemer (47.) & Marcel Noebels (56.) #EBBvsKEV — Eisbären Berlin on Twitter (@eisbaeren_b) https://twitter.com/Eisbaeren_B/status/1097199923802578944 | Claus Vetter Wir haben immer noch eine Chance. Bei Berlin sind die nicht so gefetigt, wie sie alle tun. Das hat man heute wieder gesehen. Daniel Pietta, Krefeld, im Interview mit Sport1 | Claus Vetter Tatsächlich gewinnen die Eisbären das letzte Drittel 4:0 Das gab es gefühlt seit Jahrhunderten nicht mehr. In jedem Fall ist nun der Platz für die Pre-play-offs sicher und in Krefeld sollten die Planungen für die nächste Saison anlaufen. Am Dienstag geht es für die Eisbären in Straubing weiter und wir bekommen gleich die Stimmen zum Spiel.

| Claus Vetter Ortega macht es! Der Zugang der Eisbären trifft ins verwaiste Krefelder Tor, womit der Sieg dann deutlicher ausfallen wird, als das Spiel war.

| Claus Vetter Sechs Feldspieler beim KEV auf dem Eis 90 Sekunden beliben den Eisbären für ein Empty-net-goal.

| Claus Vetter Auszeit Krefeld Was will Brandon Reid jetzt noch machen. Pätzold raus, denke ich mal.

| Claus Vetter Die Saison geht wohl weiter als bis nächste Woche Nun wären es dann also acht Punkte Vorsprung auf die Krefeld Pinguine, die sollten in den letzten fünf Spielen der Hauptrunde reichen, um Rang zehn zu verteidigen. | Claus Vetter 5:3! Das war ein Treffer für die Gallerie. Marcel Noebels schißet nach einem Pass von Jonas Müller halbhoch ein. Pre-Play-offs, Berlin kommt!

| Claus Vetter Noch 5 Minuten So, Garrett Noonan sitzt ja noch, die Eisbären also weiter in Überzahl... | Claus Vetter 4:3 MacQueen! Sofort die Chance genutzt im Powerplay und hämmert aus der Distanz einen Schuss unter die Latte. Das könnte die Vorentscheidung sein, mit Glück und Geschick.

| Claus Vetter Jetzt 5 gegen 3! Für 1:57, da muss es klingeln.

| Claus Vetter Strafe Krefeld Jetzt also die Chance im Powerplay, hier etwas zu bewegen. Kirill Kabanow muss raus.

Strafe Krefeld Jetzt also die Chance im Powerplay, hier etwas zu bewegen.

| Jan Schröder Ausverkauftes Haus Die 14.200 Zuschauer bekommen hier ein rasantes Spiel geboten. Im Moment scheinen die Eisbären dem Sieg näher. | Jan Schröder Letzte Werbepause Durchatmen! Das ist jetzt ein wilder Schlagabtausch. Beide Teams wollen die vollen drei Punkte. | Jan Schröder Da ist der Ausgleich! Ein Distanzschuss von Florian Kettemer flattert durch das Krefelder Drittel – und landet im Netz. Pätzold war die Sicht genommen. | Jan Schröder Krefeld befreit sich Die Gäste verlagern das Spiel mal wieder für eine Weile ins Drittel der Eisbären – und haben durch Martin Lefebvre sogar die Chance auf ihren vierten Treffer. | Jan Schröder Dauerdruck der Eisbären Bisher hält aber das Krefelder Abwehrbollwerk. | Jan Schröder Krefeld wieder vollzählig In Unterzahl machen die Gäste den Raum vor dem eigenen Tor konsequent dicht. Die Eisbären finden keine Lücke. | Jan Schröder Überzahl zum Wiederbeginn Grund ist die Keilerei nach der Sirene: James Sheppard erhielt zwei Strafminuten, der Krefelder Torsten Ankert 2+2. | Claus Vetter Herjeee Kölle KECvsRBM 1:5 (48.) 🚨 Jetzt wirds deutlich! Andi Eder from coast to coast übers ganze Eis, zieht einfach mal ab. https://t.co/Y3XY7lgofs — EHC Red Bull München on Twitter (@redbullmuenchen) https://twitter.com/RedBullMuenchen/status/1097187947592515584 | Weitere Beiträge