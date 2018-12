Mit den Eisbären Berlin verhält es sich in dieser Saison so ein bisschen wie mit Weihnachten: Man wünscht sich etwas, weiß aber nicht, ob der Wunsch dann auch in Erfüllung geht. Vor dem Spiel gegen die Grizzlys Wolfsburg am Sonntagnachmittag hätte der Großteil der 13 418 Zuschauer in der Arena am Ostbahnhof wohl einen klaren Heimsieg der Berliner erwartet.

Tagesspiegel | Jörg Leopold