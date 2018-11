Freitag unverändert gegen Köln

Never change a winning Line-Up. Genauso hält es auch Trainer Clement Jodoin derzeit bei den Eisbären. Das bedeutet zum Beispiel auch, dass Vincent Hessler weiterhin den Vorzug vor Charlie Jahnke bekommt und Mark Cundari als überzähliger Importspieler zuschauen muss. Aber das hätte der Verteidiger diesmal wohl sowieso, denn er fehlte am Donnerstag beim Training wegen eines Infekts. Obwohl Jodoin nur von Spiel zu Spiel schaut, hat er auch den Eindruck, dass die Puzzleteile bei den Eisbären sich so langsam zusammenfügen. "Aber die Tabelle ist so eng. Wenn Du ein Spiel verlierst, kannst Du ganz schnell deutlich zurückfallen und wenn Du gewinnst, nach vorne kommen. Deswegen schauen wir nur auf morgen, wir wissen, wie wichtig das Spiel ist und bereiten uns entsprechend darauf vor."