"Am Mittwoch hat mich Alfred Prey angerufen. Wir hatten zuvor noch nie miteinander zu tun. Prey sagte, dass er meine Berichterstattung regelmäßig verfolge, er schmeichelte meiner Eishockey-Kompetenz, gerade deshalb müsse er mit mir über einen Artikel sprechen. Ich glaubte zu wissen, welchen Text er meinte, erwähnte das Reizwort aus der Überschrift („Die Deutsch-Macher“) und täuschte mich. Nein, diesen Text kenne er nicht, würde er aber auch gern lesen, er meine den Text aus der Mittwochsausgabe der Nürnberger Nachrichten. Er schilderte also sein Anliegen, ich erklärte mich, vermutete eine Überinterpretation, wir kamen überein, plauderten nett, ich schloss mit dem Anliegen, ihn am Freitag persönlich kennenlernen zu wollen. Ich mag Oberpfälzer. Eigentlich. Es war dann fast schon Samstag, als der Team-Manager nach der soeben beendeten Pressekonferenz laut in den kleinen Raum fragte, wer denn nun dieser Böhm sei. Ich meldete mich artig, erhob mich, reichte ihm die Hand, äußerte, wie erfreut ich sei, ihn kennenzulernen. Prey sagte (hochdeutsch): „Ich würde mich schämen.“ Ich: „Für was? Für Sie selbst? Für mich?“ Prey: „Für den Artikel. Ich habe ihn heute gelesen. Werden Sie von denen bezahlt?“ (deutet auf Martin Jiranek hinter mir – bedauerlich, dass Thomas Sabo diesen Moment nicht miterlebt hatte, er wäre in hysterisches Lachen ausgebrochen) Ich: „Meinen Sie das ernst?“ (In dem Artikel geht es um die auffällig vielen US-Amerikaner, Kanadier und Tschechen, die in Bremerhaven auffällig schnell an einen deutschen Pass kommen, wovon letztlich der nordamerikanische Klüngel in der DEL profitiert, indem er die Bergmans, Basts und Lampls zu sich holt, anstatt sich vernünftiger Nachwuchsarbeit oder anständigen Scoutens zu widmen, weshalb ein Skandal oder ein Eingreifen der Liga bislang ausgeblieben ist und ausbleiben wird.) Er (oberpfälzisch): „Schamma daddi mi!“ Prey zog ab, ich hinterher, weil ich es zwar mittlerweile gewohnt bin, öffentlich beleidigt zu werden, aber eben nicht akzeptieren kann, dass man sich um ein anständiges Gespräch drücken will. Hinter der Tür hatte ich Prey eingeholt, sagte, dass ich das so nicht stehen lassen könne. Er sagte: „Haben Sie den Artikel gelesen?“ Ich: „Wie bitte? Ich habe den Artikel geschrieben.“ Dann ließ sich Prey von Thomas Popiesch endgültig hinausziehen. In diesem Internet finden sich wohl noch andere Berichte, die das Verhalten von Alfred Prey an diesem Abend in Nürnberg schildern. Die kann ich nicht bestätigen, weshalb ich darauf gar nicht eingehen und auch zu meiner Begegnung keine weitere Interpretationshilfe anbieten will."