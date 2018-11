Zum Abschluss des 19. Spieltags gab es noch zwei echte Eishockey-Spektakel: Der ERC Ingolstadt holte im Spitzenspiel gegen den Tabellenführer Mannheim ein 0:3 auf und siegte noch 4:3 nach Verlängerung. Auch in Iserlohn ging es in die Overtime: Da gewannen die Roosters nach einem zwischenzeitlich 3:6-Rückstand am Ende mit 7:6. Hätten das die Eisbären doch vor dem heutigen Schlussdrittel gewusst…

Hier also die aktuellen Ergebnisse im Überblick: