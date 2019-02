Trainingslager in Bayern

In Garmisch wollen die Eisbären heute und am Donnerstag noch ein bisschen an sich und dem Teamgeist arbeiten, bevor es am Freitag das nächste Auswärtsspiel in Ingolstadt gibt. Dort sollte man vielleicht einfach wieder etwas konzentrierter zu Werke gehen und Risiko-Pässe vermeiden. Dann klappt es womöglich auch mit Punkten.