Früher war ja vieles besser bei den Eisbären. Insofern ist es verständlich, dass Berlins größter Eishockeyklub das sonntägliche Heimspiel gegen die Krefeld Pinguine im tristen Ligaalltag durch einen nostalgisch-freudigen Rahmen aufhübscht. „Back to the 90s", zurück in die Neunziger, heißt es in der Arena am Ostbahnhof (Party ab 14 Uhr, Spiel um 17 Uhr).

Tagesspiegel | Claus Vetter