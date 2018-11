In Köln und Düsseldorf war am Sonntagmittag pünktlich mit Karnevalsbeginn bierselige Stimmung. Wer in der Region dem Trubel entgehen wollte, der war am Niederrhein in Krefeld gut aufgehoben. Dort wird der Karneval eher untertourig gefeiert. Die größte Veranstaltung in der Stadt hatte auch einen unlustigen Rahmen: Marco Sturm nahm beim Deutschland Cup seinen Abschied als Eishockey- Bundestrainer.

Tagesspiegel | Claus Vetter