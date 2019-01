+++ Spielt Bremerhaven bald in der AHL? +++ Nach 4:6 in Nürnberg nur noch Zehnter +++ Constantin Braun gibt Comeback bei den Eisbären, auch Kai Wissmann spielt in Nürnberg +++ Aubry hat's am Knie, Richmond fehlt länger +++ Ex-Coach Clement Jodoin wird Co-Trainer in München +++ RB München im CHL-Finale +++

Redaktionell Redaktionell Neueste zuerst Älteste zuerst Highlights Jörg Leopold 4 : 5 Pinguins Bremerhaven 5 Mark Zengerle

30 Justin Feser

39 Mike Moore

58 Miha Verlic Eisbären Berlin 27 Micki DuPont

37 Marcel Noebels

42 Colin Smith

47 Martin Buchwieser

56 Brendan Ranford (1:0, 2:2, 1:3) 4647 Zuschauer | Kein Beitrag vorhanden Jörg Leopold Noch mehr gute Nachrichten Nürnberg verliert daheim 1:2 gegen Ingolstadt und damit sind die Eisbären wieder Neunter und haben jetzt fünf Punkte Vorsprung auf Rang elf. So schnell kann's gehen. Ergebnisse und Tabelle folgen dann später noch. | Jörg Leopold Fischtown Pinguins Bremerhaven - Eisbären Berlin 4:5 | ENDE | Tore: Micki DuPont (27./PP), Marcel Noebels (37./PP), Colin Smith (42./PS), Martin Buchwieser (47.) & Brendan Ranford (57.) #BHVvsEBB — Eisbären Berlin on Twitter (@eisbaeren_b) https://twitter.com/Eisbaeren_B/status/1089583575547240456 | Jörg Leopold Wir sind froh, dass wir die drei Punkte geholt haben nach den zuletzt sechs oder sieben Niederlagen. Ich hoffe, es kehrt jetzt ein bisschen Ruhe ein bei uns. Martin Buchwieser bei Magentasport | Jörg Leopold Schluss! Bremerhaven gewinnt das Bully, bringt den Puck auch noch einmal zum Tor. Aber da steht Franzreb und hält den Sieg fest. | Jörg Leopold Noebels am leeren Tor vorbei Noch sieben Sekunden und das gibt noch mal Bully vor dem Berliner Kasten. | Jörg Leopold 30 Sekunden noch Reicht das für die Eisbären? Bremerhaven nimmt die Auszeit. | Jörg Leopold 4:5 Bremerhaven Verlic trifft nach Pass von hinter dem Tor. Und jetzt muss doch noch mal gezittert werden bei den Berliner. Gute Minute noch. | Jörg Leopold Empty Net Bremerhaven versucht es noch einmal mit sechs Feldspielern. | Jörg Leopold 5:3 Berlin! Konter der Eisbären. MacQueen hat den Kopf oben und passt nach kleiner Pirouette auf Ranford. Der zieht noch zur Seite und schiebt dann ins leere Tor ein. War's das? | Jörg Leopold Unterzahl überstanden Bremerhaven lässt auch diese Gelegenheit ungenutzt und damit schnuppern die Eisbären nun mehr und mehr am Punktgewinn - mindestens. Vier Minuten noch. | Jörg Leopold Unglaublich Wechselfehler der Eisbären in Unterzahl. Damit 19 Sekunden Fünf gegen Drei für die Pinguins. | Jörg Leopold Munteres Foulspielen Jetzt haut Fischbuch mit dem Stock dazwischen. Und damit war es das mit der Berliner Überzahl, die sowieso keine Gefahr brachte. | Jörg Leopold Strafe Bremerhaven Urbas gesellt sich zu Kolupaylo und das bedeutet Powerplay Berlin. Chance zur Vorentscheidung. | Jörg Leopold Weitere Strafen Kolupaylo erhält 2+2 Minuten, Smith dazu noch zwei Minuten. Aber das hebt sich auf und so geht es mit Fünf gegen Fünf weiter. | Jörg Leopold Es gibt Haue Ranford mit einem Check in die Bande, über den sich die Pinguins mächtig aufregen. Und da wird dann mal ein bisschen diskutiert. Ranford muss zwei Minuten vom Eis. | Jörg Leopold 4647 Zuschauer Damit ist die Halle in Bremerhaven so ziemlich rappelvoll. | Jörg Leopold Powerbreak Die Eisbären haben das Spiel gedreht und führen nun erstmals in diesem Spiel. Reicht es heute tatsächlich für drei Punkte? | Jörg Leopold Und jetzt auch Glück! Hoeffel bekommt die Scheibe am linken Pfosten stehend und hat das leere Tor sich. Doch irgendwie ist er zu aufgeregt und bringt das Kunststück fertig, nur das Gestänge zu treffen. Was für eine Szene! | Jörg Leopold 4:3 Eisbären! Tatsächlich die Führung für die Berliner. Buchwieser mit einem platzierten Schuss unter die Latte. Pöpperle ist erneut geschlagen. | Jörg Leopold Lattenschuss MacQueen Fast die Führung für die Eisbären, die jetzt dran sind und es auch bleiben. | Weitere Beiträge