Die Eisbären Berlin haben sich erfolgreich aus der Länderspielpause der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) zurückgemeldet. Am Freitagabend besiegten sie die Krefeld Pinguine in der Arena am Ostbahnhof mit 5:3 (1:1, 1:1, 3:1). In einem lange ausgeglichen Spiel verdankten die Eisbären den letztlich verdienten Erfolg einem starken Schlussdrittel und ihrem guten Unterzahlspiel.

Tagesspiegel | Jan Schröder