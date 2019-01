Von zehn Spielen seit dem Trainerwechsel nur drei gewonnen, den Absturz auf Platz elf und damit die schwächste Saison in diesem Jahrtausend in Sichtweite: Schwächer als zur Zeit haben sich die Eisbären seit ihrem ersten Meistertitel im Jahr 2005 nie präsentiert. Sportdirektor Stéphane Richer müsste spätestens nach der Niederlage am Sonntag in Wolfsburg den Trainer feuern.

Tagesspiegel | Claus Vetter