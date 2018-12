Darf's ein bisschen Spektakel sein? Nach zuletzt dürftigen Heimauftritten der Eisbären bekamen die Zuschauer in der Arena am Ostbahnhof am Dienstagabend gegen die Nürnberg Ice Tigers endlich wieder ein richtig unterhaltsames Eishockeyspiel geboten. Leider waren nur 8226 Fans gekommen, sie sahen zwar die vierte Berliner Heimniederlage in Folge, allerdings gab es beim 2:5 (2:3, 0:1, 0:2) diesmal nichts an der Einstellung der Eisbären zu bemängeln.

Tagesspiegel | Jörg Leopold