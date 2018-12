Heimprobleme kennt auch die DEG

Wenn auch nicht die großen wie die Eisbären. Aber während Düsseldorf zuletzt vier Auswärtssiege nacheinander feiern konnte, gab es zuhause aus den vergangenen fünf Spielen "nur" zwei Siege. Und das letzte Mal, dass die DEG zuhause mehr als drei Treffer erzielt hat, ist auch schon über einen Monat her. Da geht also was für die Berliner heute, zumal sie ja selbst drei ihrer letzten vier Spiele auf fremden Eis gewinnen konnten - und das in Ingolstadt, Mannheim und Köln.