Wie kann man Danny aus den Birken beikommen?

Der Münchner Torwart und Nationalgoalie ist gerade zum Spieler der Saison in der DEL gewählt worden. Nicht mal zwei Tore pro Spiel hat er bei seinen 37 Einsätzen kassiert. Da müssen die Eisbären heute und in den nächsten Wochen ganz genau zielen. Jüngst sprach aus den Birken mit Claus Vetter über die spezielle Ausrüstung eines Eishockey-Torwarts - und da lesen wir doch noch einmal nach so kurz vor dem ersten Bully gleich in München: