Straubing? Wahnsinn! Eine Minute vor Schluss sahen die Tigers noch wie die Verlierer aus, lagen 3:4 gegen Wolfsburg zurück und drehten dann (in Unterzahl!) noch das Spiel und siegten 5:4. Somit gibt es nun am Sonntag ein Endspiel um Platz 6 in Ingolstadt, denn da muss Straubing hin. Der Gegner der Eisbären in den Pre-play-offs steht auch noch nicht fest, Bremerhaven siegte 4:2 gegen Nürnberg und könnte immer noch an Straubing vorbeiziehen. Allerdings wird es definitv eines dieser beiden Teams in den Pre-play-offs für die Eisbären.