Bei Florian Busch wird es "noch lange dauern"

Nur Busch, Marvin Cüpper und Thomas Oppenheimer fehlten am Donnerstag beim Training. Mark Olver und Mark Cundari drehten in gelben Trikots ihre Runden, gerade bei Cundari war das nur zweieinhalb Monate nach seinem Kreuzbandriss eine Überraschung. Allerdings wurde er auch nicht operiert, was den Heilungsprozess in seinem Falle beschleunigt hat. Ob er in dieser Saison noch einmal für die Eisbären aufläuft, ist dann aber doch fraglich. Bei Mark Olver stehen die Chancen diesbezüglich auch nicht so gut. "Er hat noch Schmerzen", sagte Stéphane Richer nach dem Training. Noch düsterer ist die Prognose bei Florian Busch. "Er ist derzeit zuhause und es wird wohl noch lange dauern", erklärte Richer. Offiziell bestätigt ist eine Gehirnerschütterung zwar vom Verein nicht, aber wer den Check noch vor Augen hat, der zur Verletzung führte, wird in diese Richtung denken. Bitter für Busch, der in dieser Saison einer der konstanteren Spieler der Eisbären war - nachdem er gerade erst eine vergleichbare Verletzung überwunden hatte.