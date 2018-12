11 aus 14

Die Pinguins sind derzeit in ziemlich starker Form. Nach der Deutschland-Cup-Pause haben sie von 14 Spielen elf gewonnen und dabei 31 Punkte geholt - kein Team war in dieser Zeit in der DEL erfolgreicher. Zum Vergleich: Die Eisbären siegten nur in der Hälfte der Spiele seit 16. November und sammelten dabei 19 Zähler. Dafür haben die Berliner in dieser Saison beide Spiele gegen Bremerhaven für sich entscheiden können. Die Fischstädter spielen dafür lieber gegen München als gegen die Eisbären: am letzten Sonntag gab es den dritten Sieg im dritten Saisonduell für Bremerhaven gegen den Meister. Nicht so schlecht.