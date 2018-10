+++ Pink in the Rink gegen Nürnberg ohne Sean Backman: Der Oberschenkel zwickte +++ EBB-Allstars verlieren 4:8 gegen russisches Legendenteam +++ Hessler gelingt in Bremerhaven sein erstes DEL-Tor +++ Trainerwechsel in Wolfsburg +++ Keine Punkte am Sonntag in Köln +++ Eisbären besiegen Grizzlys nach Penaltyschießen +++ Das Syndesmoseband: MacQueen fällt lange aus +++ Auch Olver muss passen +++

Jörg Leopold 5 : 4 Eisbären Berlin 4 James Sheppard

8 Brendan Ranford

30 Brendan Ranford

44 Mark Cundari

55 André Rankel Nürnberg Ice Tigers 25 Dane Fox

28 Chad Bassen

35 Daniel Weiß

57 Patrick Reimer (2:0, 1:3, 2:1) 11.816 Zuschauer | Kein Beitrag vorhanden Jörg Leopold Eisbären Berlin - Thomas Sabo Ice Tigers 5:4 | ENDE | Tore: James Sheppard (4.), Brandon Ranford (8./PP & 30.), Mark Cundari (44.) & André Rankel (55./PP) #EBBvsNIT — Eisbären Berlin on Twitter (@eisbaeren_b) https://twitter.com/Eisbaeren_B/status/1056645820035031047 | Jörg Leopold Pföderl und Richmond: Zwei Personalien zum Schluss Leo Pföderl spielte auf Seiten der Nürnberger heute laut Statistik genau einen Wechsel mit 48 Sekunden. Die Frage nach dem Warum beantwortete Martin Jiranek auf der PK wie folgt: "Es hätte niemanden gegeben, den ich wegen ihm hätte draußen lassen können."

Danny Richmond konnte das Spiel nach dem hohen Stock im Gesicht nicht fortsetzen, Trainer Clement Jodoin konnte noch nichts Genaueres sagen. Er meinte nur, dass sein Verteidiger derzeit im Krankenhaus untersucht werde. Offenbar hat Richmond den Stock ins Auge bekommen. Danach schoss dann ja Charlie Jahnke das aberkannte Tor, Kapitän Rankel dazu ehrlich: "Ich habe den Pfiff gehört, deshalb habe ich mir auch gleich gedacht, dass der Treffer nicht zählt." | Jörg Leopold Die Tabelle haben wir auch noch 1. Adler Mannheim 15 11 4 +24 56:32 36

2. ERC Ingolstadt 15 11 4 +21 53:32 31

3. EHC Red Bull München 15 11 4 +11 49:38 30

4. Düsseldorfer EG 15 10 5 +14 51:37 29

5. Augsburger Panther 15 9 6 +7 40:33 28

6. Eisbären Berlin 15 9 6 +2 42:40 24

7. Pinguins Bremerhaven 15 8 7 -1 45:46 22

8. Straubing Tigers 15 7 8 -6 40:46 21

9. Iserlohn Roosters 15 6 9 -2 58:60 20

10. Krefeld Pinguine 14 7 7 -5 45:50 20

11. Kölner Haie 14 6 8 -5 31:36 19

12. Nürnberg Ice Tigers 15 4 11 -8 44:52 13

13. Grizzlys Wolfsburg 15 3 12 -24 30:54 12

14. Schwenninger Wild Wings 15 2 13 -28 21:49 7

Fehlt noch was? Ja, das Ergebnis vom anderen Abendspiel. Da hat Augsburg Köln 4:1 geschlagen. In der Tabelle bleiben die Eisbären nach dem 15. Spieltag Sechster. | Jörg Leopold Wir dürfen nicht immer nur das Negative sehen. Wir freuen uns über die sechs Punkte. Andre Rankel nach dem Spiel | Jörg Leopold Nach dem Spiel in Bremerhaven war ich enttäuscht, aber heute die Mannschaft eine Reaktion gezeigt. Clement Jodoin auf der Pressekonferenz | Jörg Leopold Gleich mehr PK und Stimmen folgen noch. | Jörg Leopold | Jörg Leopold Schluss! Es bleibt beim 5:4! | Jörg Leopold Noch eine Strafzeit für Nürnberg Dupuis besiegelt mit einem Stockcheck wohl das Nürnberger Schicksal an diesem Sonntagabend. 39 Sekunden noch. | Jörg Leopold | Jörg Leopold Wann geht Jenike? 85 Sekunden noch. Es gibt Bully vor Poulin. Nürnberg nimmt die Auszeit und wird danach mit sechs Feldspielern noch einmal alles versuchen. | Jörg Leopold Keine drei Minuten mehr Und es darf noch fleißig gezittert werden. | Jörg Leopold Nürnberg gibt nicht auf Adam sitzt auf der Strafbank und Reimer nutzt die Überzahl der Ice Tigers zum Anschluss. | Jörg Leopold 5:3 Eisbären Der Kapitän macht's - auch für ihn ist es das erste Saisontor. Vor dem Kasten steht er ganz frei und hebt den Puck schön unter die Latte. | Jörg Leopold Nächste Strafe Nürnberg Dane Fox sitzt diesmal draußen, das Foul beging aber Torwart Jenike. Fällt jetzt die Entscheidung? | Jörg Leopold 11.816 Zuschauer Guter Besuch für ein Sonntagabendspiel und die Besucher bekommen ja auch einiges zu sehen. Langweilig ist es sicher nicht. | Jörg Leopold Cundari - Pfosten Fast das nächste Tor des Verteidigers, aber diesmal steht der Pfosten im Weg. Und dann ist Nürnberg auch wieder komplett. | Jörg Leopold Powerbreak Und danach gibt es die nächste Überzahlchance für die Eisbären. | Jörg Leopold Eisbären wollen nachsetzen Da ist jetzt Zug drin bei den Berlinern. Eben hätte schon das 5:3 fallen müssen.