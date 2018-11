Schwenningen entlässt Trainer Cortina

Das kommt jetzt auch nicht so überraschend. Ein bisschen mehr hatten sie sogar in Schwenningen von ihren Wild Wings in dieser Saison erwartet. Gerade auch, weil die letzte ja so übel nicht war. Mal sehen, was Manager und Interimstrainer Jürgen Rumrich dann am kommenden Sonntag beim Gastspiel in Berlin so für Ideen hat, um vielleicht den einen oder anderen Punkt mitzunehmen.

