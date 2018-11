Am Freitag könnte es bei den Eisbären einen Saisonrekord geben. Wenn die Kölner Haie in die Arena am Ostbahnhof kommen (19.30 Uhr), rechnen die Berliner mit einer fast vollen Halle. Nach dem Minusrekord für ein Spiel in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) am Dienstag gegen Straubing mit nur 7610 Besuchern wäre das ein bemerkenswerter Anstieg - oder auch nicht.

Tagesspiegel | Jörg Leopold