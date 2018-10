+++ Pink in the Rink gegen Nürnberg +++ Allstars gegen Russland: Legenden spielen Sonntagnachmittag in der MBA +++ Hessler gelingt in Bremerhaven sein erstes DEL-Tor +++ Trainerwechsel in Wolfsburg +++ Keine Punkte am Sonntag in Köln +++ Eisbären besiegen Grizzlys nach Penaltyschießen +++ Das Syndesmoseband: MacQueen fällt lange aus +++ Auch Olver muss passen +++