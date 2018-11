Bei den Ansetzungen für die Heimspiele haben die Eisbären für den laufenden Monat nicht das große Los gezogen, freundlich formuliert. Ein Heimspiel am vergangenen Donnerstag gegen Düsseldorf und nun ein Heimspiel am Dienstag gegen Straubing: Garantien dafür, dass es in der Arena an der Warschauer Straße nicht so kuschelig voll wird, wie dieser Tage bei der unter Ausfällen leidenden Berliner S-Bahn.

Tagesspiegel | Claus Vetter