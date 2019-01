Nürnberg im Nacken - Franken siegen 3:1 in Düsseldorf Jetzt also sind die Ice Tigers dran, sie haben heute ihr erstes von zwei Nachholspielen gewonnen, das heißt: Gewinnen sie am Freitag gegen die Eisbären ziehen sie punktgleich in der Tabelle an Berlin vorbei. Sollte dann auch noch Krefeld beim Tabellenletzten Schwenningen gewinnen, dann würden die Eisbären am Freitag aus den Top Ten segeln. Ein Horrorszenario, aber leider kein unrealistisches Szenario. Jetzt gilt es also!