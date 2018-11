+++ Bekommt Kettemer einen neuen Vertrag? +++ Sonntag in Ingolstadt +++ 3:2 nach Penaltyschießen gegen Düsseldorf +++ Ende des Fanbogens in Sicht: Wo sollen die Fans hin? +++ Die Eisbären verlieren in Augsburg +++ 5:3-Sieg gegen Krefeld +++ Letzter Platz beim D-Cup +++ Ein Noebels-Tor, aber wieder nur ein Punkt beim D-Cup: 3:4 n.P. gegen die Schweiz +++