So muss also erneut Mark Cundari als überzähliger Ausländer auf die Tribüne: "Ich würde natürlich gerne spielen. Aber so funktioniert es eben. Wir haben ein großartiges Team, und wegen der Importsituation musste eine Entscheidung getroffen werden. Die ging bisher auf meine Kosten, und ich bin nicht glücklich darüber, aber ich muss sie respektieren", sagte der Kanadier. "Ich versuche, ein guter Mannschaftskollege zu sein und im Training zu überzeugen, und warte auf meine Chance."

Die Eisbären setzen auf Konstanz: Zum rechten Mal in Folge werden sie in Iserlohn in gleicher Besetzung antreten. "Die sportliche Leitung hat gemeinsam beschlossen, dass wir keine Rotation wollen", sagte Coach Jodoin nach dem Training.