Die 12.678 Fans in der Mannheimer Arena richteten sich schon auf eine Zugabe ein, als Florian Busch noch einmal zum Schuss ansetzte. Tatsächlich schlug die Scheibe 18 Sekunden vor dem Ende des Spiels im Tor der Adler ein. Und so durften die Eisbären am Ende eines höchst unterhaltsamen Eishockeyspiels einen 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)-Sieg beim Tabellenführer bejubeln.

