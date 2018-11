Es ist ja nicht so, dass die Eisbären das Verletzungspech in dieser Saison exklusiv haben. Auch beim Gegner RB München fehlen heute Abend acht Spieler: Neben Kapitän Michael Wolf, Mads Christensen, Trevor Parkes, Justin Shugg, Justin Schütz, Hagen Kaisler und Jason Jaffray muss heute auch noch John Mitchell aufgrund eines Trauerfalls in der Familie passen. Zumindest gibt es so auf dem Eis nachher für beide Seiten keine Ausreden.