Vier Eisflächen, München macht es vor!

Nun haben sie also in Minga ihre neue Halle vorgestellt und in zwei Jahren sollen die Brausespieler dann dort vor 11.500 Menschen auflaufen (womöglich auch weniger, denn das ist die Höchstkapazität, beim Eishockey ist es meistens weniger).

Viel wichtiger aber ist: Es gibt noch drei weitere Eisflächen und dann sogar die Chance, Eislaufen und Eishockey als Schulsport anzubieten. Das ist der richtige Weg und so zitieren wir an dieser Stelle auch gerne die offizielle Pressemitteilung von RB München und daraus Bürgermeisterin Christine Strobl: "Für die Landeshauptstadt München bietet sich mit der vertraglichen Nutzung der Eisflächen – rund 8.000 Stunden pro Saison – eine einmalige Chance, hervorragende Bedingungen für den öffentlichen Eislauf sowie Schuleislauf und Vereinssport zu schaffen. Mit dem Bau der Sportarena wird der Olympiapark seine Position als hervorragende Veranstaltungsstätte in München für Breiten- und Spitzensport weiter ausbauen.“