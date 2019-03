+++ Erst Helau, dann Kölle Alaaf: Rheinisches Wochenende zum Punktspielabschluss +++ Tickets für die Pre-Play-offs verfügbar +++ Platz neun ist nach 5:2 in Iserlohn fast sicher +++ Noebels schießt Eisbären zum Sieg in Ingolstadt +++ Jahnke erzielt beim 3:7 in Straubing sein erstes DEL-Tor - diesmal wirklich +++ Pitsch, platsch, Pinguin(e) - 6:3-Heimerfolg +++ Ortega landet in Berlin +++

Redaktionell Redaktionell Neueste zuerst Älteste zuerst Highlights Jörg Leopold 5 : 3 Eisbären Berlin 5 Micki DuPont

14 Louis-Marc Aubry

26 André Rankel

36 André Rankel

38 Louis-Marc Aubry Kölner Haie 2 Benjamin Hanowski

8 Jason Akeson

14 Louis-Marc Aubry

26 André Rankel

36 André Rankel

38 Louis-Marc Aubry Kölner Haie 2 Benjamin Hanowski

8 Jason Akeson

16 Felix Schütz 1.3.2019, 19.30 Uhr, Arena am Ostbahnhof | Kein Beitrag vorhanden Jörg Leopold Zwischenstände Bremerhaven führt jetzt 2:1 gegen Nürnberg und will sich noch nicht mit einem Pre-Play-off gegen die Eisbären anfreunden. Außerdem: Straubing - Wolfsburg 3:2, Iserlohn - Ingolstadt 0:1, Augsburg - Mannheim 2:4, Schwenningen - München 3:2, Düsseldorf - Krefeld 1:2. | Jörg Leopold Eisbären Berlin - Kölner Haie 5:3 | 2/3 | Tore: Micki DuPont (5.), Louis-Marc Aubry (14. & 39.) & André Rankel (26. & 36.) #EBBvsKEC — Eisbären Berlin on Twitter (@eisbaeren_b) https://twitter.com/Eisbaeren_B/status/1101572686948507649 | Jörg Leopold 2. Drittelpause Die Eisbären gewinnen den zweiten Spielabschnitt 3:0 und machen aus dem 2:3 ein 5:3. Das kann sich sehen lassen. | Jörg Leopold 5:3 Eisbären Nächster Konter der Berliner, diesmal über links. Ranford spielt den verzögerten Pass auf Aubry und der trifft flach an Wesslau vorbei. | Jörg Leopold | Jörg Leopold Berlin konzentrierter Die Eisbären stehen defensiv im zweiten Drittel besser als im ersten - die Kölner nicht. Und deswegen ist das Spiel hier gekippt. | Jörg Leopold 4:3 Eisbären Die Berliner spielen es schnell von hinten heraus. MacQueen legt dann von rechts für den mitgelaufenen Rankel auf und der trifft erneut platziert links ins Eck. | Jörg Leopold Mal ein bisschen Hektik Hinter dem Kölner Tor gibt es eine kleine Diskussionsrunde, aber wirklich schlimm ist das letztlich nicht. | Jörg Leopold | Jörg Leopold Poulin rettet gegen Akeson Der Kölner lief allein auf Poulin zu, aber ohne Erfolg im Abschluss. Zuvor Jahnke auf der anderen Seite mit einem hübschen Kabinettstückchen. | Jörg Leopold Powerbreak 8:30 Minuten sind es noch im zweiten Drittel. Das Spiel bleibt interessant und dazu fair. Beide Teams übertreiben es gerade aber auch nicht mit dem Körpereinsatz. | Jörg Leopold 3:3 Eisbären Rankel steht sträflich frei im Kölner Drittel und jagt den Puck mit 117 km/h in die Maschen. Dritter Ausgleich für die Eisbären in diesem Spiel. | Jörg Leopold Weiter Tempo, aber nicht mehr so viele Lücken Wäre ja auch eher ungewöhnlich und am Ende ein 7:6 herauskommt. Aber wer weiß. | Jörg Leopold Zweites Drittel Läuft! | Jörg Leopold Blick in die anderen Arenen Nürnberg führt 1:0 in Bremerhaven. Außerdem: Straubing - Wolfsburg 1:1, Augsburg - Mannheim 0:0, Iserlohn - Ingolstadt 0:0, Düsseldorf - Krefeld 0:2, Schwenningen - München 2:1. | Jörg Leopold Eisbären Berlin - Kölner Haie 2:3 | 1/3 | Tore: Micki DuPont (5.) & Louis-Marc Aubry (14.) #EBBvsKEC — Eisbären Berlin on Twitter (@eisbaeren_b) https://twitter.com/Eisbaeren_B/status/1101560108662906880 | Jörg Leopold Es ist schon ein besonderes Gefühl heute hier zu stehen und den Applaus der Fans zu hören. Frank Hördler, der vor dem Spiel für sein 800. DEL-Spiel im Eisbären-Trikot geehrt wurde, im Arena-Interview | Jörg Leopold 1. Drittelpause Die ist für beide Teams verdient, am Ende war Köln noch mal knapp dran am 4:2. | Jörg Leopold Rauf und runter So ein mitreißendes Spiel gab es hier lange nicht mehr, auch wenn natürlich Fehler in der Defensive auf beiden Seiten drin sind. | Jörg Leopold 3:2 Haie Köln kommt über links, wo Schütz viel Platz hat und dann aus spitzem Winkel aufs kurze Eck abzieht. Dort schlägt der Puck dann ein, Poulin ärgert sich - den hätte er haben können, wenn nicht müssen.