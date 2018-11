Pausentalk mit dem kanadischen Botschafter

Stephane Dion redet davon, dass Hockey "Religion" für die Kanader sei. Er kann hier heute ja auch einen Landsmann vom Olympia-Team Kanadas begutachten, Eisbären-Torwart Kevin Poulin. Der hat in Südkorea immerhin Bronze gewonnen! Das war ein Riesending, nur einmal haben die Kanadier in der K-o-Runde verloren... ich komm nicht drauf, gegen wen. Vielliecht frage ich nachher mal den Marcel Noebels oder Jonas Müller, die waren ja auch in Pyeongchang.