Dann beginnt die Saison von vorn. Wenn die Eisbären die Pre-Play-offs erreichen, wonach es ja nun aussieht, würden sie definitiv am 6. März mit einem Auswärtsspiel starten. Das Heimspiel fände Freitagabend in Berlin am Frauen-Feiertag statt. Als Gegner kommen derzeit tatsächlich noch alle Mannschaften zwischen Platz drei und acht infrage. Mal sehen, wer es dann am Ende wird. Jetzt erst mal durchatmen und ins Wochenende starten.