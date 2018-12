Alte Freunde, neue Geschäftstelle

Maskottchen Bailey von den Los Angeles Kings ist in Berlin eingetroffen, am Freitag beim Spiel gegen Schwenningen ist schließlich LA-Kings-Night in der MBA. Vorher hat Bailey noch einiges mit Kumpel Bully zu erledigen. Zum Beispiel Umzugskartons in der neuen Geschäftsstelle am Mercedes Platz 2 auspacken.