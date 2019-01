Bild: Vetter

Umbauen für die Eisbären In der Arena am Mercedes Platz ist in diesem Monat Hochbetrieb. 23 Events verteilen sich auf 31 Tage (eines mehr war sogar noch geplant und wurde aber abgesagt). Die Eisbären sind vier Mal am Start mit einem Heimspiel. Mittwoch Eisbären, Donnerstag Alba und heute wieder Eisbären (19.30 Uhr gegen Straubing) - da ist viel zu tun für die vielen Mitarbeiter der MBA. Auch wenn wir dann manchmal doch den alten Eishallenweillicharme vermissen - mit Menschen, die diesen Sport atmen und lieben: Am 18. Januar geht es dann weiter in der MBA, in bestimmt voller stimmungsgeladener Arena, denn dann kommen die Adler Mannheim. Darauf freuen wir uns.

Und was die Menschen betrifft, die den Sport lieben: Vor der WM im Frühling war es, bei einem Interview mit dem damaligen Bundestrainer Marco Sturm an einem Seitenausgang des Wellblechpalastes, ein Wellimensch sagte zu Sturm (den er nicht erkannt hatte) und Interviewer: "Ihr müsst die Tür zumachen, dit is ne Eishalle".

Das zumindest würde in der Mercedes-Arena nicht passieren.