4:1 München Die Eisbären verspielen die Scheibe an der eigenen blauen Linie und das nutzt Matt Stajan zum Shorthander. | Jörg Leopold Strafzeit München Die Eisbären kommen jetzt offensiv besser zur Geltung und so gibt es dann auch mal Fouls der Münchner. Seidenberg muss jetzt zwei Minuten vom Eis. | Jörg Leopold Beide Teams komplett Und die Eisbären am Ende in eigener Überzahl mit mächtig Druck. Die Fans jedenfalls sind schon wieder voll da. | Jörg Leopold München hilft Erst noch die dicke Chance für RB zum 4:1, dann muss Shugg auch auf die Strafbank. Damit nur noch Vier gegen Drei. | Jörg Leopold Und noch eine Strafe für die Eisbären Braun folgt DuPont auf die Strafbank, 1:53 Fünf gegen Drei für die Gäste. Das kann eigentlich nur schief gehen. | Jörg Leopold Strafzeit Eisbären DuPont muss zuschauen. Erstes Powerplay für München heute. | Jörg Leopold 1:3 Eisbären München ist gerade wieder komplett, da trifft Noebels für die Eisbären mit einem satten Schuss ins Netz. Geht vielleicht doch noch was heute? | Jörg Leopold Weiter geht's Und das noch ein paar Sekunden in Überzahl. | Jörg Leopold Eisbären Berlin - EHC Red Bull München 0:3 | 1/3 #EBBvsRBM — Eisbären Berlin on Twitter (@eisbaeren_b) https://twitter.com/Eisbaeren_B/status/1090324596254015490 | Jörg Leopold München hat am Anfang eiskalt die Chancen genutzt, aber danach haben wir uns besser ins Spiel reingearbeitet. Und so müssen wir weitermachen. Wir geben nicht auf. Colin Smith im Arena-Interview | Jörg Leopold 1. Drittelpause 0:3 nach den ersten 20 Minuten. Es riecht nicht unbedingt nach Heimsieg. | Jörg Leopold Strafzeit München Mayenschein sitzt die erste Zwei-Minuten-Strafe dieses Spiels ab. | Jörg Leopold Wo ist eigentlich Clement Jodoin? Ist er überhaupt mitgekommen nach Berlin? Wir rätseln ein bisschen, weil er auf der Bank der Münchner nicht zu sehen ist. | Jörg Leopold Beste Chance MacQueen kommt links am langen Pfosten zum Schuss, trifft aber nur das Außengestänge. Knappe Sache. | Jörg Leopold Es ist etwas besser geworden Die Eisbären wehren sich nun spürbarer - und wenn es nur in Zweikämpfen hinter dem gegnerischen Tor passiert. | Jörg Leopold Powerbreak Die Zuschauer hier wissen noch nicht so recht, was sie mit diesem Spiel anfangen sollen. Der Start übertrifft die schlimmsten Befürchtungen und nimmt alle Hoffnung aus dem Spiel vom Sonntag. | Jörg Leopold Torwartwechsel Berlin Poulin kommt jetzt schon für den entnervten Franzreb. | Jörg Leopold 3:0 München Eder wird wieder völlig gelassen und schießt links unten ein. | Jörg Leopold 2:0 München Und wieder haben die Gäste viel zu Platz im Drittel der Berliner. Diesmal freut sich Eder und schießt zum 2:0 ein. Richer reagiert gleich mal mit der Auszeit. | Jörg Leopold 1:0 München Es geht ganz schlecht los für die Eisbären, die viel zu weit weg stehen von ihren Gegenspielern und die Münchner damit regelrecht zum Toreschießen einladen. Und so kommt es dann auch: Mauer auf Daubner, drin ist die Scheibe.