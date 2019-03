+++ Erst Helau, dann Kölle Alaaf: Rheinisches Wochenende zum Punktspielabschluss +++ Tickets für die Pre-Play-offs verfügbar +++ Platz neun ist nach 5:2 in Iserlohn fast sicher +++ Noebels schießt Eisbären zum Sieg in Ingolstadt +++ Jahnke erzielt beim 3:7 in Straubing sein erstes DEL-Tor - diesmal wirklich +++ Pitsch, platsch, Pinguin(e) - 6:3-Heimerfolg +++ Ortega landet in Berlin +++

16 Felix Schütz (2:3, 3:0, ...) 14.200 Zuschauer (ausverkauft) | Kein Beitrag vorhanden Jörg Leopold Das war nichts Aber es sind wieder zwei Minuten weniger auf der Uhr. Sieben haben wir jetzt noch ingsesamt. | Jörg Leopold Jahnke trifft Aber sein Tor zählt mal wieder nicht, weil das Spiel vorher unterbrochen war. Allerdings gibt es eine Strafe für Köln und deswegen ist der Berliner Youngster auch nicht zu unrecht angesäuert. | Jörg Leopold Ausverkauft! 14.200 Zuschauer sind auch heute wieder gekommen. Und sie dürften sich ganz gut amüsieren in der MBA. | Jörg Leopold Powerbreak Vorher Aubry mit der Chance zur Vorentscheidung. Er kurvt allein auf Wesslau zu, aber es geht dann doch nicht jeder Puck von ihm rein. | Jörg Leopold Von den Haien kommt nicht mehr viel Es wirkt gerade so, als hätten ihnen die Eisbären den Zahn gezogen. Zwölf Minuten sind es noch. | Jörg Leopold Köln komplett Das war zu harmlos von den Eisbären im Powerplay. Ein paar mehr Schüsse hätten es schon sein dürfen. | Jörg Leopold Strafzeit Köln Die erste heute. Moritz Müller sitzt sie ab. Chance zur Vorentscheidung für die Eisbären. | Jörg Leopold Drittes Drittel Und wenn die Eisbären so weitermachen, klappt das mit dem Heimsieg und Platz neun. Aber aufgepasst: Die Haie werden nicht abschenken, schließlich ist Platz drei für Sie noch drin - es droht aber auch noch der Absturz auf Rang fünf. Deswegen werden die Kölner schon noch mal alles versuchen. Soweit die Therorie. | Jörg Leopold Zwischenstände Bremerhaven führt jetzt 2:1 gegen Nürnberg und will sich noch nicht mit einem Pre-Play-off gegen die Eisbären anfreunden. Außerdem: Straubing - Wolfsburg 3:2, Iserlohn - Ingolstadt 0:1, Augsburg - Mannheim 2:4, Schwenningen - München 3:2, Düsseldorf - Krefeld 1:2. | Jörg Leopold Eisbären Berlin - Kölner Haie 5:3 | 2/3 | Tore: Micki DuPont (5.), Louis-Marc Aubry (14. & 39.) & André Rankel (26. & 36.) #EBBvsKEC — Eisbären Berlin on Twitter (@eisbaeren_b) https://twitter.com/Eisbaeren_B/status/1101572686948507649 | Jörg Leopold 2. Drittelpause Die Eisbären gewinnen den zweiten Spielabschnitt 3:0 und machen aus dem 2:3 ein 5:3. Das kann sich sehen lassen. | Jörg Leopold 5:3 Eisbären Nächster Konter der Berliner, diesmal über links. Ranford spielt den verzögerten Pass auf Aubry und der trifft flach an Wesslau vorbei. | Jörg Leopold | Jörg Leopold Berlin konzentrierter Die Eisbären stehen defensiv im zweiten Drittel besser als im ersten - die Kölner nicht. Und deswegen ist das Spiel hier gekippt. | Jörg Leopold 4:3 Eisbären Die Berliner spielen es schnell von hinten heraus. MacQueen legt dann von rechts für den mitgelaufenen Rankel auf und der trifft erneut platziert links ins Eck. | Jörg Leopold Mal ein bisschen Hektik Hinter dem Kölner Tor gibt es eine kleine Diskussionsrunde, aber wirklich schlimm ist das letztlich nicht. | Jörg Leopold | Jörg Leopold Poulin rettet gegen Akeson Der Kölner lief allein auf Poulin zu, aber ohne Erfolg im Abschluss. Zuvor Jahnke auf der anderen Seite mit einem hübschen Kabinettstückchen. | Jörg Leopold Powerbreak 8:30 Minuten sind es noch im zweiten Drittel. Das Spiel bleibt interessant und dazu fair. Beide Teams übertreiben es gerade aber auch nicht mit dem Körpereinsatz. | Jörg Leopold 3:3 Eisbären Rankel steht sträflich frei im Kölner Drittel und jagt den Puck mit 117 km/h in die Maschen. Dritter Ausgleich für die Eisbären in diesem Spiel. | Weitere Beiträge