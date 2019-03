Statistik gefällig?

Wer das erste Pre-Play-off-Spiel in einer Serie "Best-of-3" auswärts gewinnt, der hat sich zuletzt sechs Mal in Folge auch für das Viertelfinale qualifiziert. Und jedes Mal folgte dabei auf den ersten Sieg auch gleich der entscheidenden zweite im anschließenden Heimspiel. Vor diesem klaren Sixpack gab es davor allerdings auch drei Serien, in denen der Auftaktauswärtssieger doch noch 1:2 nach Siegen verlor. Darunter waren 2006/07 auch einmal die Eisbären. Damals im Duell mit den Frankfurt Lions. Aber das ist lange, lange her.