Ich finde, wir haben nach einer guten Vorbereitung auf dieses erste Spiel auch gut gespielt. Wir haben viele Schüsse bekommen, aber die waren meist von außen. Wir haben offensiv einige qualitativ sehr gute Chancen gehabt. Beide Torhüter waren sehr solide. Am Ende hat München das Spiel in Überzahl entschieden. Wir hatten bis dahin sehr gut in Unterzahl gespielt. Das war dann etwas unglücklich, Bully verloren - Scheibe zum Tor. Aber so ist es, München hat das erste Spiel gewonnen, wir bereiten uns jetzt auf das zweite Spiel in Berlin vor.

Stéphane Richer nach dem Spiel (via eisbaeren.de)