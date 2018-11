Weiter dabei ist Florian Kettemer, die Frage ist nur: wie lange noch. Ende November läuft sein Vertrag aus, vier Spiele sind es bis dahin noch. Der Verteidiger bestätigte am Donnerstag noch einmal, dass er "sehr gern" in Berlin bleiben würde, aber dass es noch "keine Gespräche" mit der Eisbären-Vereinsführung gegeben habe. Angesichts der fortschreitenden Zeit scheint es fast so, als hätte der Klub kein gesteigertes Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit.