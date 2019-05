Am Donnerstag zeigte sich Bratislava nicht von seiner freundlichen Seite. Im trüben, wolkenverhangenen Wettermischmasch strahlten weder Donau noch Bratislavas Burg in gewohntem Glanz. Es spiegelte die Stimmung wider, die in der slowakischen Hauptstadt herrschte. Zum zweiten Mal nach 2011 beherbergt die größte Stadt im Lande die Eishockey-Weltmeisterschaft und wieder sind die Gastgeber nicht dabei, wenn das Turnier in die entscheidende Phase geht.

Tagesspiegel | Claus Vetter