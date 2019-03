In 43 Stunden kann im Eishockey viel passieren. Am Freitagabend noch waren die Eisbären in eigener Halle über den Meister aus München hinweggefegt. Nur zwei Tage später hatten sie beim 1:4 (0:1, 1:2, 0:1) so gut wie keine Chance. In der Viertelfinalserie nach dem Modus „Best-of-seven" steht es nach drei Duellen damit 2:1 für die Bayern.

