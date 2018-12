Bremerhaven - München - Berlin

Lustige Spielerei, mit denen sich weder Trainer noch Spieler beschäftigen wollen. Aber wir machen es. Also: Bremerhaven hat in dieser Saison bisher dreimal gegen München gespielt und dreimal gewonnen. Die Eisbären haben wiederum dreimal gegen Bremerhaven gespielt und - richtig - dreimal gewonnen. München hat seinerseits bisher zweimal gegen Berlin gespielt und - ja, logisch - beide Partien gewonnen. Wie also geht das Spiel am Freitag in München aus? Keine Ahnung, dafür wird es ja gespielt. Aber Fakt ist: Die Eisbären fahren nicht zum Meister, um dort die Punkte einfach nur abzuliefern. Sagen sie jedenfalls.