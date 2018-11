Dicke Luft in Schwenningen

Abgeschlagener Tabellenletzter, Trainer Cortina entlassen und jetzt auch noch Fanproteste in Schwenningen: Beim 2:5 am Freitagabend gegen Straubing gab es zunächst mal einen Stimmungsboykott der Hardcore-Anhänger. Als das Spiel dann im letzten Drittel schließlich verloren ging, hatten die Fans endgültig "die Schnauze voll". Im Zentrum der Kritik steht der Manager, "Rumrich raus"-Rufe waren gegen Straubing nicht zu überhören. Wie geht das jetzt weiter im eigentlich so beschaulichen Schwenningen? Wahrscheinlich wollen sich die Verantwortlichen erst einmal in die Länderspielpause retten und dann weiter sehen. Am Sonntag steht aber noch die Partie in Berlin an, angesichts von schon 15 Punkten Rückstand auf Platz zehn, kann man das auch nicht einfach so abschenken. Wird schon deshalb spannend morgen.